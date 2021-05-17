Son dakika! Topunu almak için çıktığı balkonda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi: Esenyurt'ta topunu almak için bir apartmanın ikinci kat balkonuna tırmanan çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

Esenyurt'ta topunu almak için bir apartmanın ikinci kat balkonuna tırmanan çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir grup çocuk sokakta oynadığı sırada topları bir binanın ikinci katının balkonuna kaçtı.

Evde kimse olmadığı için çocuklardan biri bina dışından balkona tırmandı.

Topunu alıp aşağı attıktan sonra çıktığı balkondan inemeyen çocuk, burada mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye geldi.

Ekiplerin 45 dakika süren çalışmasıyla çocuk kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş