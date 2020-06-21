Son dakika! Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı Son dakika yerel haberi: Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı -Esnaf Ferhat Tak: -"Vatandaşa elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" -"Şu anda aşırı balık var, fiyatlarda çok indi" Denizli'de son günlerde vatandaşların balığa yoğun ilgi göstermesi esnafın yüzünü güldürdü.

Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı

-Esnaf Ferhat Tak:

-"Vatandaşa elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz"

-"Şu anda aşırı balık var, fiyatlarda çok indi"

DENİZLİ - Denizli'de son günlerde vatandaşların balığa yoğun ilgi göstermesi esnafın yüzünü güldürdü. Balık hali esnafı satışlardan memnun olduklarını belirterek, çeşitliliğin geçen seneye göre fazla olduğunu dile getirdi. Çeşitliliğin artmasının sebebini ise kısıtlamalardan dolayı fazla balık alanların sayısının azaldığını belirtildi.

Uzun süredir dışarıya çıkmayan vatandaşlar ve restoranların kapalı olması sebebi ile Denizli balık halinde balık çeşitliliğinin arttığı görüldü. Tezgahlarda ki balık çeşitliliğinin artması ise vatandaşların ilgisini çekti. Geçtiğimiz yıllara göre bereketli bir sezonun geçtiğini belirten balıkçı esnaflar, geçen yıla oranla fazla balık olduğunu söyledi. Esnaf Ferhat Tak, balıklarda şuanda bir sıkıntı olmadığını ancak bakıldığı zaman geçen sene Haziran ayına göre fazla balık olduğunu söyledi. Korona virüs salgını sebebiyle restoranların uzun bir süre kapalı olmasının etkili olduğunu belirten esnaf Tak, "Restoranların kapalı olmasına da bağlı ondan da etkileniyor ve şu anda aşırı balık var. Fiyatlarda çok indi ve vatandaşa daha da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Şu an mevsim balığı zaten büyük balık levrek, çupra bunlar da sıkıntı yok ama zaman zaman küçük balıklar da geliyor. Küçük teknelerin yakaladığı balıklar sardalye ve hamsi taze olarak tezgahlarımıza geliyor. Levrek, çupra, somon, kaya levreği, alabalık ve lüfer şuan da çok uygun fiyatları. Kışın dahil 130 TL 140 TL'den aşağıya düşmeyen balık tezgahımızda 95 TL'den satılıyor. Balık aynı zaman da faydalı, vitaminli omega 3 olarak çoğu hastalığa karşı iyi olduğu için vatandaş balığı tercih ediyor. Et ve fiyat olarak da uygun aynı zamanda vücudu dinç tutmak istiyorsanız balık yemelisiniz. Haftada 2-3 gün en az balık tüketmek gerekiyor" dedi.

Öte yandan, balıkların kilogram fiyatları ise; sardalye 20 TL, lüfer 25 TL, sazan balığı 30 TL, alabalık 30 TL, çupra 45 TL ve Karadeniz levrek 40 TL olarak tezgahlarda yerini aldı.

Kaynak: İHA