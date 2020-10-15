Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI
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Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI

15.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:28
Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI

Son dakika haber... TOPLUM Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde içerisinde çocukların bulunduğu araçları durdurarak trafik güvenliği ve koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi verdi.

TOPLUM Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde içerisinde çocukların bulunduğu araçları durdurarak trafik güvenliği ve koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi verdi. Maskot Cesur da çocuklara emniyet kemeri aparatı hediye etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde denetim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan denetimde ekipler sürücülere trafik güvenliği ve koronavirüs tedbirleri konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler tarafından içerisinde çocukların bulunduğu araçlar durdurularak çocuklara emniyet kemeri takmanın önemini anlatıldı. Maskot polis Cesur da çocuklara emniyet kemeri aparatı hediye etti.

İsmini vermek istemeyen bir sürücü, "Denetimleri çok faydalı buluyorum. Çocuklar da bundan mutlu oluyorlar. Polisler koronavirüsle ilgili bilgilendirmelerde bulundular." dedi. Bir başka sürücü Başak Dündar, "Denetimleri gayet güzel buldum. Bu zamanlarda bilinçlendirme olması çok hoşuma gitti." diye konuştu. 

Çocuklardan Musa Umut ise, "Polisler bana emniyet kemerini takmamı ve ellerimi yıkamamı söyledi. Camları havalandır, dedi. Arabaya bindikten sonra emniyet kemerini bağlamamı söylediler." şeklinde konuştu.

- İstanbul
Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI
Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI
Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI
Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI
Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI
Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI
Son dakika haber! TOPLUM DESTEKLİ POLİSLER DENETİMDE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ANLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı /  İlkay DİKİCİ

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