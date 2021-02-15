Son Dakika: Toplu taşımada yaş sınırı esnetildi! Toplu taşımada yaş sınırı kaç oldu? Kimler toplu taşımaya binebilir?
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Son Dakika: Toplu taşımada yaş sınırı esnetildi! Toplu taşımada yaş sınırı kaç oldu? Kimler toplu taşımaya binebilir?

15.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:20
Son Dakika: Toplu taşımada yaş sınırı esnetildi! Toplu taşımada yaş sınırı kaç oldu? Kimler toplu taşımaya binebilir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan biri toplu taşıma yaş sınırı. Toplu taşımada yaş sınırı esnetildi! Toplu taşımada yaş sınırı kaç oldu? Kimler toplu taşımaya binebilir?

Toplu taşımada yaş sınırı esnetildi! Toplu taşımada yaş sınırı kaç oldu? Kimler toplu taşımaya binebilir? Kimler toplu taşıma kullanabilir? Hangi yaş sınırı toplu taşıma kullanabilir?

TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi. Kural 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi. Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanması engellenecek.

KİMLER TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR?

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı 12 yaş altına çekildi.

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