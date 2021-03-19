TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Kadıköy
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Kadıköy

19.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:28

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Denetimlerde sürücüler ve yolculara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da çok sayıda ilçede kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi oldu. Burada sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Kadıköy
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Kadıköy
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Kadıköy
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Kadıköy
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Kadıköy

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Ayşegül Çınar Aslıhan Karalar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Kadıköy - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:30:08. #1.14#
title