Son dakika haber: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Son dakika gündem haberine göre İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi.

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Duraklarda bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Eyüpsultan, Beşiktaş, Ataşehir, Beyoğlu Küçükçekmece, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı köprü üstünde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

(LAR)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı