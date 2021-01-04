Son dakika haberleri! Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Son dakika haberleri! Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

04.01.2021 09:18 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:29
Son dakika haberleri! Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Son dakika habere göre Cemal YURTTAŞ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle toplu ulaşım araçları denetlendi.

Cemal YURTTAŞ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle toplu ulaşım araçları denetlendi. Duraklarda bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un farklı ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı Köprüsü üstünde de kurulan nokrada denetim yapıldı. Otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durdurularak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Denetimde sigortası olmayan bir minibüs sürücüsüne ceza kesildi. Minibüsteki yolcular aşağıya indirilince vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.Fatih Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.   


Son dakika haberleri! Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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