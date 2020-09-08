Son Dakika: Toplu taşıma araçlarına yönelik ayakta yolcu denetimi
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Son Dakika: Toplu taşıma araçlarına yönelik ayakta yolcu denetimi

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında polis tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı.

Son Dakika: Toplu taşıma araçlarına yönelik ayakta yolcu denetimi
08.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:45

Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında polis tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı. Çok sayıda dolmuş ve haşk otobüsünün denetlendiği uygulamada 5 dolmuş şoförüne ayakta yolcu aldıkları için cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Afyonkarahisar'ın 5 noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve halk otobüsleri denetlendi. Denetlemelerde durdurulan dolmuşlarda ayakta yolcu olup olmadığı, yolcuların maske takıp takmadıkları ve dezenfekte olup olmadığı kontrol edildi. Çok sayıda aracın denetlendiği uygulamada dolmuşçu esnafı ve halk otobüsleri şoförlerinin kurallara genel anlamda uydukları gözlenirken, ayakta yolcu alma kuralını ihlal eden 5 dolmuş şoförüne ise 108'er TL para cezası kesildi.

Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şoför ve yolcular Korona virüsle mücadele kapsamında yerinde bir uygulama olduğunu kaydettiler. Denetimlerin akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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