Son dakika! Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
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Son dakika! Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti

İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Hem kumarda kaybetti hem ceza yedi Esenyurt'ta kaçak bir kumarhanede tombala oynarken, parasını kaybeden adamın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken yakaladı.

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Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti

Hem kumarda kaybetti hem ceza yedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta kaçak bir kumarhanede tombala oynarken, parasını kaybeden adamın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken yakaladı. Toplam 56 bin TL para kesilirken, iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. İhbarı yapan kişiye de ceza kesildi.

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde kumar oynatılan bir depoya gelen bir şahıs, yaklaşık 10 bin TL kaybetmesi üzerine, kumarhaneyi polis ekiplerine ihbar etti. İhbarı değerlendiren Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken, yakaladı. Yapılan incelemelerde 3 adet tüplü televizyon, bir adet projektör, tombala makinası ve oyun kartları ele geçirildi. Aynı zamanda kumarda parasını kaybedip depoyu ihbar eden A.T'de cezadan kaçamadı.

Son dakika! Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Son dakika! Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Son dakika! Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Son dakika! Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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