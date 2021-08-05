Son Dakika | Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler

Bir son dakika haberine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler 67 kiloda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan anne ve babası, yarı final ve final mücadelelerini gözyaşları içinde izledi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler 67 kiloda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan anne ve babası, yarı final ve final mücadelelerini gözyaşları içinde izledi. Gururlu olduklarını ifade eden baba Adnan Şamdan, "Final yapmak büyük ayrıcalık, olimpiyat madalyası ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler 67 kiloda yarışan Eray Şamdan, yarı finalde Ürdünlü rakibi Rahman Abdel Almasatfa ile karşılaştı. Rakibini 2-0'lık skorla mağlup eden Eray, finalde Fransız sporcu Steven da Costa ile eşleşti. Final mücadelesinde Fransız rakibine 5-0 mağlup olan Eray Şamdan gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarı final ve final maçlarını Darıca Belediyesi'nde düzenlenen organizasyonda takip eden baba Adnan Şamdan ve anne Nevriye Şamdan karşılaşmayı büyük heyecan içerisinde izledi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Eray'ın ailesi ve Darıca Belediyesi'nin spor okullarında eğitim alan öğrenciler heyecanla karşılaşmaları takip etti. Yarı final karşılaşması başladığı ilk anda baba Adnan Şamdan gururlanarak gözyaşı dökerken, anne Nevriye Şamdan yaşadığı heyecandan dolayı elleriyle gözlerini kapatarak bir süre karşılaşmayı izleyemedi.

BABA ADNAN ŞAMDAN: İNŞALLAH BİR SONRAKİ OLİMPİYATLARDA BUNU TELAFİ EDER VE ALTIN KAZANIRIZKazanılan gümüş madalyanın kendilerine büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Adnan Şamdan, "İyi bir başarı. Karate ilk defa olimpiyatlara girdi, ilk defa yarışıyoruz ve ilk yarışmamızda finale kadar çıkmamız çok güzel bir başarı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Final maçının başlangıcında rakibin aldığı bir puan konsantrasyonumuzu düşürdü. İnşallah bir sonraki olimpiyatlarda bunu telafi eder ve altın kazanırız. Final yapmak büyük ayrıcalık olimpiyat madalyası ülkemize hayırlı olsun. Biz dünden beri maç saatini öğrendiğimiz anda heyecandan sabaha kadar uyuyamadık. Bu saate kadar bekledik. Tahmin edilemez bir mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.ANNE NEVRİYE ŞAMDAN: ÇOK GURURLUYUZKarşılaşmayı büyük bir heyecan içerisinde takip eden anne Nevriye Şamdan, çok gururlandıklarını belirterek, "Bizim için madalyanın rengi hiç fark etmiyor. Sonuç olarak çocuğum başarılı oldu ve güzel bir derece yaptı. Gururla ülkesini temsil etti, bizim için en önemlisi o. Ben normalde heyecandan maçları hiç izlemiyorum sonradan tekrarını izliyorum. Bugün burada olduğumuz için kısa kısa aralarda baktım. Çok heyecanlanıyorum, Eray'ı orada görmeye dayanamıyorum. Çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Çok heyecanlıydık, bu gece sabaha kadar uyuyamadık. Sabah 06.30'dan beri maçlarını takip ediyoruz. Hem kent olarak hem de sosyal medyada komple Eray'a kenetlenmiş durumdaydık. Kendisini kutluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz