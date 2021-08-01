Son dakika: Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51kg çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi...
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Son dakika: Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51kg çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi...

Son dakika: Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51kg çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51kg çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalya kazanmayı garantiledi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51kg çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalya kazanmayı garantiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Son dakika: Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51kg çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi... - Haberler Spor
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