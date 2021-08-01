Son dakika: Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51kg çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi...
Son dakika habere göre Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51kg çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalya kazanmayı garantiledi.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51kg çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalya kazanmayı garantiledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı