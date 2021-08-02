Son dakika... Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, Alman rakibi Alman Eduard Popp'u 6-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Edinilen son dakika haberine göre Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, Alman rakibi Alman Eduard Popp'u 6-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, Alman rakibi Alman Eduard Popp'u 6-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı