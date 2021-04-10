Son Dakika | Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı "yarı OHAL" tedbirleri uygulanmaya başlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı "yarı OHAL" tedbirleri uygulanmaya başlanacak

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak

Son dakika haberleri: Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçtiği Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da 12 Nisan'dan itibaren "yarı olağanüstü hal (OHAL)" tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçtiği Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da 12 Nisan'dan itibaren "yarı olağanüstü hal (OHAL)" tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Başbakan Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, artış trendi gösteren Kovid-19 vakalarına yönelik Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da normale nazaran daha sert önlemlerin yer aldığı "yarı OHAL" olarak adlandırılan uygulama safhasına geçilme kararı verildiğini açıkladı.

Kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası aldıklarını kaydeden Suga, "Lokal vaka patlamalarını, ülke geneline yayılmadan, hedef gözeten adımlarla, ivedi ve odaklanmış şekilde önleyeceğiz." dedi.

Bu dönemde halka ihtiyaç haricinde eyaletler arası seyahatten uzak durması çağrısı yapan Suga, 29 Nisan-5 Mayıs'ta ülke geneli bir dizi tatili kapsayan "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) döneminde yoğun seyahat trafiğinin önlenmesini istedi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, artış trendinin başkent çevresine yayılması halinde Tokyo etrafındaki Kanagawa, Saitama, Çiba eyaletlerinde de "yarı OHAL" önlemleri başlatılacağını söyledi.

Tedbirlerin uygulandığı bölgelerde restoran ve barlardan en geç akşam 20.00'da kapanmaları talep edilecek. Ayrıca kültür, spor gibi etkinliklere en fazla 5 bin kişi kabul edilecek.

Tokyo, Okinawa ve Kyoto'da 12 Nisan Pazartesi itibarıyla "yarı OHAL" önlemleri yürürlüğe girecek. Kyoto ve Okinawa'da 5 Mayıs'ta son bulacak uygulama Tokyo'da 11 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Murat Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı "yarı OHAL" tedbirleri uygulanmaya başlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 07:54:12. #1.15#
title