Son Dakika | Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar madalyalarını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar madalyalarını aldı

Son Dakika | Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar madalyalarını aldı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte bronz madalya kazanan, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp ve kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, madalyalarını aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte bronz madalya kazanan, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp ve kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, madalyalarını aldı.

Makuhari Messe'de gerçekleştirilen madalya törenini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da izledi.

Rıza Kayaalp'in en büyük rakibi olan ve yarı finalde milli güreşçiyi yenen Kübalı Mijain Lopez Nunez de altın madalyasını aldı. Rıza Kayaalp, Kübalı sporcu ve diğer sporcular daha sonra basın mensuplarına görüntü verdi.

Milli güreşçi daha sonra sporcular için hazırlanan ekranda çevrimiçi olarak eşi ve kızıyla mutluluğunu paylaştı.

Gerçekleştirilen diğer törende ise 76 kiloda Türkiye'ye kadınlarda güreşteki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yasemin Adar, bronz madalyasını aldı.

Kadınlar 76 kiloda ilk üçe giren sporculara ödüllerini Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Diana Spencer İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar madalyalarını aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:27:17. #1.15#

title