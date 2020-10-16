Son dakika: Tokatlı yufkacı, bir günlük gelirinin yarısını Azerbaycan'daki şehit ailelerine bağışlayacak
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Son dakika: Tokatlı yufkacı, bir günlük gelirinin yarısını Azerbaycan'daki şehit ailelerine bağışlayacak

16.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:53
Son dakika: Tokatlı yufkacı, bir günlük gelirinin yarısını Azerbaycan'daki şehit ailelerine bağışlayacak

Son dakika gündem haberi: TOKAT'ta, kadayıf ve yufka dükkanı işleten Alim Yıldırım (40), bir günlük gelirinin yarısını Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların ailelerine bağışlama kararı aldı.

TOKAT'ta, kadayıf ve yufka dükkanı işleten Alim Yıldırım (40), bir günlük gelirinin yarısını Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların ailelerine bağışlama kararı aldı.

Kent merkezinde kadayıf ve yufka dükkanı işleten, evli ve 2 çocuk babası Alim Yıldırım, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek amacıyla, bir günlük gelirinin yarısını şehit olanların ailelerine bağışlamak için kampanya başlattı. Yıldırım, kadayıflardan Türk ve Azerbaycan bayrağı yaparak dükkanında sergilemeye başladı. Azerbaycan'a destek olmak amacıyla bu kampanyayı düşündüklerini belirten Yıldırım, "Azerbaycan'da şehit düşen kardeşlerimizin ailelerine bugünkü ciromuzun yüzde 50'sini bağışlayacağız. Ayrıca işletmemizde sergilenmek üzere Türk ve Azerbaycan bayrağımızı tel kadayıfımızdan yaptık. Bugün, Azerbaycan halkı için çalışıyoruz. Halkımız da ilgi gösterdi" dedi.


Son dakika: Tokatlı yufkacı, bir günlük gelirinin yarısını Azerbaycan'daki şehit ailelerine bağışlayacak
Son dakika: Tokatlı yufkacı, bir günlük gelirinin yarısını Azerbaycan'daki şehit ailelerine bağışlayacak
Son dakika: Tokatlı yufkacı, bir günlük gelirinin yarısını Azerbaycan'daki şehit ailelerine bağışlayacak
Son dakika: Tokatlı yufkacı, bir günlük gelirinin yarısını Azerbaycan'daki şehit ailelerine bağışlayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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