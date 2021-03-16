Son dakika! TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engelledi
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Son dakika! TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engelledi

16.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:26
Son dakika! TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engelledi

Gelen son dakika haberlerine göre TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engellediVaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engellediKORONAVİRÜS haritasında vaka artışının devam ettiği Tokat'ta yağmur nedeniyle bugün cadde ve parklarda yoğunluk oluşmadı.

 TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engelledi

Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engelledi

KORONAVİRÜS haritasında vaka artışının devam ettiği Tokat'ta yağmur nedeniyle bugün cadde ve parklarda yoğunluk oluşmadı. 

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart dönemini kapsayan haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Balıkesir ve Tokat yer aldı. Tokat'ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 228,82 olurken, bu hafta 243,53'ye yükseldi. Önceki günlerde cadde ve parklarda yoğunluk görülen kentte bugün yağmur etkili oldu. Geceden itibaren aralıklı devam eden yağmurun da etkisiyle cadde ve parkalar boş kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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