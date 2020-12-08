Son dakika! Tokat'taki hain saldırının 11. yılında şehitler anıldı
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Son dakika! Tokat'taki hain saldırının 11. yılında şehitler anıldı

08.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:03
Son dakika! Tokat'taki hain saldırının 11. yılında şehitler anıldı

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bölücü terör örgütü militanları tarafından şehit edilen 7 asker, acı olayın 11. yılında anıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bölücü terör örgütü militanları tarafından şehit edilen 7 asker, acı olayın 11. yılında anıldı.

Reşadiye'de 7 Aralık 2009 tarihinde Sazak karakoluna dönen askeri taşıyan araca terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 7 asker şehit oldu. Hain saldırının 11. yılında Sazak şehitleri anıtında anma programı düzenlendi. Anma programı şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an tilavetinin ardından dua okundu. Törende konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, hain saldırının yıl dönümünde şehitleri andıklarını ifade ederek, "Şehitlerimiz vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını veren insanlar. Bizim kültürümüzde var zaten bu. Türk Devleti bu coğrafyada yaşadığı sürece birlik beraberlik uğruna her zaman yanındayız onların. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, onlara çok şey borçlu olduğumuzu ifade ediyorum. Bu vesile ile devlet, millet, vatan, özgürlük, bağımsızlık, ezan için dar-ül-beka intikal eden tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık afiyet diliyorum" dedi. Anma programına Tokat Valisi Ozan Balcı, Reşadiye Kaymakam Vekili Sinan Korkmaz, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

7 Aralık 2009'da Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyü yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit düşerken Uzman Çavuş Yusuf Öztürk ile erler Arif Temel, Emrah Mandıralı ise yaralanmıştı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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