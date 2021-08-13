Son dakika! Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Erbaa ve Turhal ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ve Turhal ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 60,53 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu