Son dakika haber: Tokat'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
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Son dakika haber: Tokat'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

06.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:50
Son dakika haber: Tokat'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Son dakika haberler... TOKAT'ta şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

TOKAT'ta şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kazalardan birinde 6 aracın birbirine girdiği görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından, Türkiye'de şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazaları, kamuoyu ile paylaşıldı. Paylaşılan trafik kazası görüntülerinin içerisinde, geçen yıl eylül ayında Tokat'ın Zile ilçesinde 6 aracın karıştığı, 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası da yer aldı. Ayrıca Hüseyin Gazi Kavşağı'nda kamyonetin karşı yöne geçen otomobile hızla çarpma anı ile kavşaktan karşı yöne geçen hafif ticari araçlar otomobilin çarpışması görüntülerine de yer verildi.


Son dakika haber: Tokat'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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