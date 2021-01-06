Son dakika haber: Tokat'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

TOKAT'ta şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kazalardan birinde 6 aracın birbirine girdiği görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından, Türkiye'de şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazaları, kamuoyu ile paylaşıldı. Paylaşılan trafik kazası görüntülerinin içerisinde, geçen yıl eylül ayında Tokat'ın Zile ilçesinde 6 aracın karıştığı, 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası da yer aldı. Ayrıca Hüseyin Gazi Kavşağı'nda kamyonetin karşı yöne geçen otomobile hızla çarpma anı ile kavşaktan karşı yöne geçen hafif ticari araçlar otomobilin çarpışması görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ