Son dakika... Tokat'ta sahte içki operasyonu
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Son dakika... Tokat'ta sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Tokat'ta sahte içki operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 110 litre sahte içki ele geçirildi.

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 110 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesinde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisini alan jandarma operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma ve sıkı takip sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 110 litre kaçak içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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