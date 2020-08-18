Son dakika! Tokat'ta polis maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Tokat'ta polis maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

18.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:19

Tokat'ta polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Tokat Valiliğince alınan karar sonrası, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin işlek alanları, parklar ile vatandaşların yoğun olduğu alanlar ve iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda ekip araçlarından, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda megafonla uyardı.

Cadde ve parklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapan polis ekipleri maskelerini düzgün takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarıda bulundu.

Kent genelindeki denetime 230 polis katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! Tokat'ta polis maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı 3. Sayfa
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Magazin
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı
DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı
Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
'Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik' diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nihat Doğan Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika! Tokat'ta polis maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:32:52. #1.15#
title