Son dakika: Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Sağlık

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 58 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 58 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sulusaray ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde yaşayan Hüseyin Sapasağlam'ın vücuduna bir süre önce tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı. Keneyi çıkaran Sapasağlam, rahatsızlanınca yakınları tarafından 6 gün önce Sulusaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen 6 çocuk babası Sapasağlam, burada hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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