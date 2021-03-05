Son dakika! Tokat'ta jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltın alındıTokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çalkara köyünde kaçak olarak içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltın alındı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çalkara köyünde kaçak olarak içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 115 litre kaçak içki, 10 litre etil alkol, 10 litre el yapımı içki, 4 adet 250cl'lik anason aroması, 4 adet 20ml kristal anason ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı