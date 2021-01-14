Son dakika: Tokat'ta ev yangını hasara yol açtı
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Son dakika: Tokat'ta ev yangını hasara yol açtı

14.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:05
Son dakika: Tokat'ta ev yangını hasara yol açtı

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta evde çıkan yangın sonucu bir evde hasar oluştu.

Tokat'ta evde çıkan yangın sonucu bir evde hasar oluştu.

Soğukpınar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanda Hediye Uçar'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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