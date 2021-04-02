Son dakika! Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran plakalı tır durduruldu.
Tırda yapılan aramada, zulalanmış halde 6 kilo 38,47 gram esrar ve 2 kilo 166,24 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu