Son dakika! Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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Son dakika! Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika! Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran plakalı tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, zulalanmış halde 6 kilo 38,47 gram esrar ve 2 kilo 166,24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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