Son dakika... Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika... Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika... Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberleri: Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ömer Orakçı (69) yönetimindeki 60 DK 983 plakalı traktör, Karayaka beldesinde devrildi.

Sürücü Orakçı kaza yerinde hayatını kaybetti.

Orakçı'nın cesedi, jandarmanın çalışmasının ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri

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