Son dakika! Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika! Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

26.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:34
Son dakika! Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberine göre Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Boldacı köyünde 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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