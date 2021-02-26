Son dakika! Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
26.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:34
Son dakika gündem haberine göre Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda, Boldacı köyünde 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu