Son dakika! Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberine göre Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Boldacı köyünde 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu