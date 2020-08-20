Son Dakika | Tokat'ta bir kadını telefonla dolandıran 2 kişi tutuklandı Son dakika haberi... Tokat'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadının 5 altın ve 4 bin 400 lirasını aldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadının 5 altın ve 4 bin 400 lirasını aldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde E.Ç'yi (74) arayarak kendilerini polis olarak tanıtan İ.B (42) ve A.A. (26), evinde altın veya para olup olmadığını öğrenerek yönlendirdikleri kadının 5 adet tam altın ve 4 bin 400 lirasını aldı.

Kadının, dolandırıldığını anlayarak ihbarda bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirledi.

Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan şüpheliler Tokat'a getirildi.

Bulunan para ve altınlar kadına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.B. ve A.A. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA