Son dakika... Tokat'ta 3 ayrı buzlanma kazası: 4 yaralı
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Son dakika... Tokat'ta 3 ayrı buzlanma kazası: 4 yaralı

17.01.2021 23:44 | Son Güncelleme: 17.01.2021 23:48
Son dakika... Tokat'ta 3 ayrı buzlanma kazası: 4 yaralı

Son dakika habere göre TOKAT'ta, buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

TOKAT'ta, buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat- Sivas karayolunda akşam saatlerinde oluşan buzlanma 3 ayrı kazaya neden oldu. İlk kaza yolun 35'inci kilometresinde Yatmış mevkisinde gerçekleşti. Buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği Selçuk Maden yönetimindeki 34 DN 0338 plakalı TIR, refüje çarparak durabildi. Makas atan ve yolu kapatan TIR nedeniyle hem Tokat hem de Sivas istikametinden araçların yola çıkılmasına izin verilmedi. Yolu kapatan TIR olay yerine gelen kepçe ile çekilirken, kazada yaralanan olmadı.İkinci kaza Sivas'tan Tokat istikametine gelen Eyüp Şahin yönetimindeki 28 AAC 174 plakalı kamyonetin kayarak şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti. Kazada araç sürücüsü ile birlikte kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan çıkan araç çekici ile kaldırıldı. Üçüncü kaza ise yoldaki kazalar nedeniyle araçların geçişine izin verilmeyen jandarma kontrol noktasında gerçekleşti. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan Abdullah Karasu yönetimindeki 60 HK 520 plakalı otomobil, yol kenarında bekletilen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazalarda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.


Son dakika... Tokat'ta 3 ayrı buzlanma kazası: 4 yaralı
Son dakika... Tokat'ta 3 ayrı buzlanma kazası: 4 yaralı
Son dakika... Tokat'ta 3 ayrı buzlanma kazası: 4 yaralı
Son dakika... Tokat'ta 3 ayrı buzlanma kazası: 4 yaralı
Son dakika... Tokat'ta 3 ayrı buzlanma kazası: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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