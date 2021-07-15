Son dakika: Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Sazak Şehitler Anıtı ziyaret edildi
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Son dakika: Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Sazak Şehitler Anıtı ziyaret edildi

Son dakika: Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Sazak Şehitler Anıtı ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Fatih Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Sazak Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Sazak Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar, 11 sene önce Sazak köyü yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları, öz geçmişleri ve Türk bayrakları bulunan "Şehitler Anıtı"nı ziyaret etti.

Programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Tabur ve beraberindekiler daha sonra Merkez Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için okutulan ???????Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Öztürk

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