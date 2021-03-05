Son dakika: Tokat'ta 115 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
05.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:34
Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çalkara köyünde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 115 litre sahte içki ele geçirildi. Jandarma ekiplerince bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu