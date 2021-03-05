Son dakika: Tokat'ta 115 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika: Tokat'ta 115 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

05.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:34
Son dakika: Tokat'ta 115 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çalkara köyünde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 115 litre sahte içki ele geçirildi. Jandarma ekiplerince bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Sezen Aksu Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Tokat'ta 115 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:35:42. #1.14#
title