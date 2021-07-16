Son dakika! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika! Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tokat ve İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Tokat ve İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent merkezi ve Turhal ilçesi ile İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 30,09 gram bonzai, 107,50 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 13 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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