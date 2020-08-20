Son dakika... TOKAT FETÖ bahanesiyle 'polisim' diyerek para ve altınları alan şüpheliler yakalandı
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Son dakika... TOKAT FETÖ bahanesiyle 'polisim' diyerek para ve altınları alan şüpheliler yakalandı

Son dakika haberlerine göre FETÖ bahanesiyle 'polisim' diyerek para ve altınları alan şüpheliler yakalandıTOKAT'ta yaşayan Emine Çınar (74) kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan iki kişiye para ve altınlarını kaptırdı.

20.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:11

FETÖ bahanesiyle 'polisim' diyerek para ve altınları alan şüpheliler yakalandı

TOKAT'ta yaşayan Emine Çınar (74) kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan iki kişiye para ve altınlarını kaptırdı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay dün sabah saatlerinde kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesinde yalnız yaşayan Emine Çınar'ı telefonla arayan dolandırıcılar 'polisim' diyerek 'hakkınızda FETÖ ve hırsızlıkla ilgili işlem yapılacağız' diyerek kandırdı. Daha sonra eve gelen dolandırıcılar Emine Çınar'ın evinde bulunan 5 yarımlık altın ve 4 bin 400 lira parasını alarak gözden kayboldu. Dolandırıldığını fark eden Çınar, polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı İ.B. (42) ve A.A.'nın (26) gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan takip sonucu şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İ.B. ve A.A sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Altın ve paralar ise Emine Çınar'a teslim edildi.

'BENİM KAFAMI, BEYNİMİ YIKADILAR'

Basın mensuplarına başından geçen olayı anlatan Emine Çınar, "Beni aradılar. İsmimin FETÖ'ye verildiğini söylediler. Adımın ayrıca hırsızlık olaylarına karıştığını söylediler. Eve gelip arama yapacağız dediler. Evimde bulunan altın ve paraları istediler. Parayı verdim. Daha sonrada dolandırıldığımı anlayınca polisi aradım. Polislerimizden Allah razı olsun bana çok yardımcı oldular, hemen de yakaladılar. Allah böyle tuzağa da kimseyi düşürmesin. Benim kafamı, beynimi yıkadılar" dedi.

'POLİS, ASKER, HAKİM, SAVCI SİZDEN PARA İSTEMEZ'

İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt ise, "Vatandaşımız dolandırıldığına dair bize müracaat etti. Geldiğinde gerçekten çok üzgündü. Yıllarca dişinizden tırnağınızdan artırarak yaptığınız birikiminizi tanımadığınız bir kişiye dolandırılarak ellerinizle teslim ediyorsunuz. Vatandaşımız çok sonra dolandırıldıktan sonra bize geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü personelimiz ilk önce şahısları tespit etti sonrada yakaladı. Vatandaşın parası ve altınları teslim edildi. D Vatandaşlarımızdan bizim ricamız lütfen hiç bir polis, hiçbir asker, hiçbir hakim, savcı sizden para istemez. Eğer bu unvanla para istiyorlarsa sizden kesinlikle bunlar dolandırıcıdır." diye konuştu.

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Son dakika... TOKAT FETÖ bahanesiyle 'polisim' diyerek para ve altınları alan şüpheliler yakalandı

Kaynak: DHA

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