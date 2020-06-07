Son Dakika | TOKAT Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira ceza
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Son Dakika | TOKAT Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira ceza

Son dakika gelişmesine göre Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira cezaTOKAT'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.

07.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:27

Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira ceza

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.

Turhal ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek, çalışma başlattı. Asri Mezarlık Kavşağı'nda drift yapılıp, ters yönde ilerlenilen otomobil tespit edildi. Yapılan çalışmada otomobilin plakası belirlendi. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 E 7023 plakalı araca, drift atma ve ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 7 bin 369 lira para cezası uyguladı.

Son Dakika | TOKAT Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira ceza

Kaynak: DHA

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