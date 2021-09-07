Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi Kilis'teki işlemlerinin ardından havayoluyla memleketi Tokat'a getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi Kilis'teki işlemlerinin ardından havayoluyla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin cenazesini Tokat Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, daire müdürleri, STK temsilcileri ve yakınları karşıladı. Karşılama sırasında şehidin anne-babası Fatma ve Hüseyin Yiğit sinir krizi geçirirdi. Şehidin eşi Özlem Yiğit de 2 çocuğuyla birlikte aynı uçakla kente geldi. Şehidin çocukları Dila Yiğit (7) ile kundaktaki 6 aylık bebekleri Melih Yiğit'in kendilerini Turhal'a götürecek olan araca doğru gittiği anlar yürek burktu. Şehit Yiğit'in naaşı karayolu ile Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Muammer Yiğit, yarın öğle namazı sonrası ilçedeki Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Murat Kurum Mustafa Destici Sultan Alparslan
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 19:41:08. #1.15#

title