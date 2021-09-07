Son dakika... Tokat'a şehit ateşi düştü (2)
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Son dakika... Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

Son dakika... Tokat'a şehit ateşi düştü (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BAKANLIKTAN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan ÇNRA/havan atışı tacizi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan ÇNRA/havan atışı tacizi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit için yayımladığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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