Son Dakika | TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin onlarca yıllık hayali gerçek oluyor.

Türkiye'nin onlarca yıllık hayali gerçek oluyor.. Yerli ve milli elektrikli otomobilin üretileceği fabrika hızla yükseliyor..

Bursa Gemlik'te inşa edilen ve firma tarafından çekilen hızlandırılmış görüntüler, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenerek büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu..

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda geçtiğimiz gün sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmış TOGG'un 3 yıldaki hızlı yükleşi başta CEO' Gürcan Karakaş olmak üzere milyonlarca kişiyi duygulandırmıştı..

Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobilin tanıtımı 27 Aralık 2019'da gerçekleştirilmişti.. Türkiye'nin otomobili, aktif güvenlik sistemleri desteğiyle her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.

Togg 2022'nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023'ün

1. çeyreğinde başlamış olacak..

Son Dakika | TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi

Son Dakika | TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi

Son Dakika | TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi

Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

 Milli Savunma Bakanı Akar: 'Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.'

Milli Savunma Bakanı Akar: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

 Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title