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Son dakika... TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirterek, "Bu yıl içerisinde ekipmanların siparişine başlayacağız ve 2022'nin son çeyreğinde seri aracın banttan inişini hep beraber burada kutluyor olacağız.

Son dakika... TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni
18.07.2020 20:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:40

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirterek, "Bu yıl içerisinde ekipmanların siparişine başlayacağız ve 2022'nin son çeyreğinde seri aracın banttan inişini hep beraber burada kutluyor olacağız." dedi.

Karakaş, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrikli otomobillerin daha yarışın başında olduğu dönemde "Bu yarışta biz de varız" demesinin dünyada büyük ses getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili'nin dünyanın ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde ana haberlerde birinci sırada yer aldığını dile getiren Karakaş, bu alanda yaşanan gelişmelerde bahsetti.

TOGG'un bilinirlik düzeyinin Türkiye'de yüzde 90'ın üzerine çıktığını anlatan Karakaş, tasarımı, güçlü ve özgüvenli duruşuyla marka beğeni endeksinde kısa sürede yüzde 73 oranında sıçrama kaydettiklerini bildirdi.

Karakaş, projede kendileri için her şeyden önce iki konu olduğunu kaydederek, TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100 kendisine yani Türkiye'ye ait olduğunu, bu durumun kendilerini bağımsız ve özgür yaptığını vurguladı.

Lisansının ve imtiyaz haklarının tamamen kendilerine ait olduğunu, tedarikçilerini kendilerinin belirleyebildiğini anlatan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerliyiz aynı zamanda. Çünkü yolun başından itibaren yüzde 51 gibi bir yerlilik oranı sözü verdik. Bunu yaparken tedarikçilerimizi yeni nesil otomobillere hazırlayan, dönüştüren bir proje olduğumuzun da bilincindeyiz. Şu ana kadar tedarikçilerimizin yüzde 93'ünü tamamladık. Bunların yüzde 78'i Türkiye'de üretim yapan tedarikçilerimiz. Henüz Türkiye'de bulamadıklarımızı Avrupa ve Asya'dan tedarik ediyoruz."

"Küresel salgın sürecinde faaliyetlerimize ara vermedik"

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, küresel salgın sürecinde dünyada özellikle elektrikli ve yeni nesil araç projelerinin durdurulduğunu veya ertelendiğini belirterek, kendi ekiplerinin büyüdüğünü, ekosistemlerini geliştiğini, uluslararası tescil sürecinin devam ettiğini söyledi.

Pandemi döneminde ek istihdam sağladıklarını ve yıl sonuna kadar sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Karakaş, dış ve iç tasarımlarının başta AB ülkeleri olmak üzere Çin'de tescil edildiğini, ABD, Güney Kore ve Japonya'da tescil sürecinin sürdüğünü anlattı.

Karakaş, batarya ve elektrik güç konusunda benzersiz performanslarını bugün teyit ettiklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Hepimiz için önemli olduğunu düşündüğümüz bir haberi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz: Batarya ile ilgili yerleştirme projemizi erkene aldık ve aracımızın üretimiyle birlikte sadece paketlemesini değil modülünü de Türkiye'de yerleştirmek üzere planlarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konuda da daha detaylı ve güzel haberler paylaşabileceğiz."

"1,2 milyon metrekare üzerinde akıllı ve temiz bina kuracağız"

Gürcan Karakaş, daha önce bir otomobilden fazlasını söz verdiklerini, şimdi de bir otomobil fabrikasından fazlasını yapmayı söz verdiklerini belirterek, "Çünkü otomobilimizin ekosisteminin ve beraberinde ihtiyaç duyduğu her türlü uçtan uca süreçleri yöneteceğimiz tesisin sadece bir fabrika olmaması gerekiyor." dedi.

Karakaş, 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek 230 bin metrekarelik kapalı alanda hayata geçirilecek fabrikanın yılda 175 bin adet araç üretim kapasitesine sahip olacağını kaydederek, 4 bin 300 kişinin istihdam edileceğini anlattı.

Sıfır emisyonlu, temiz ve akıllı bir otomobilin ancak akıllı ve temiz bir tesisten çıkacağını dile getiren Karakaş, fabrikanın sahip olacağını teknolojik özelliklerinden bahsetti.

Karakaş, "Türkiye'nin değil Avrupa'nın en temiz tesisini burada kuracağız. Özellikle uçucu organik bileşen tabir ettiğimiz boyahane ağırlıkla çevre kirliliğini oluşturan cihazların Türkiye'nin yasal sınırının 9'da biri, Avrupa'nın 7'de biri olacak şekilde planlıyoruz." şeklinde konuştu.

"18 ayda tamamlanacak"

Karakaş, fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirterek, "Bu yıl içerisinde ekipmanların siparişine başlayacağız ve 2022'nin son çeyreğinde seri aracın banttan inişini hep beraber burada kutluyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kullanacakları ekipmanların tedarikçileri küresel anlamda birinciliğe taşıyacağını dile getiren Karakaş, Gemlik'in ismi dünyadaki benzer firmalarda olduğu gibi TOGG ile birlikte küresel anlamda öne çıkacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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