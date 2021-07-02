Son Dakika | TOFAŞ, Amerikalı forvet Elgin Cook'u transfer etti
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Son Dakika | TOFAŞ, Amerikalı forvet Elgin Cook'u transfer etti

Son Dakika | TOFAŞ, Amerikalı forvet Elgin Cook'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Amerikalı forvet Elgin Cook ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Amerikalı forvet Elgin Cook ile anlaştı.

TOFAŞ Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşında ve 1,97 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Oregon Üniversitesi mezunu olan ve 2017-2018 sezonunda Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final deneyimi yaşayan Cook, 2019-2020 sezonunda Rusya'da önce Avtodor Saratov, ardından da Unics Kazan için ter döktü.

Geride kalan sezon Lokman Hekim Fethiye Belediyespor forması giyen oyuncu, süre aldığı 29 maçta 15.9 sayı, 6.6 ribaund, 1.9 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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