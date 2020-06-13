Son Dakika: Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'den Cezayir'e sürpriz ziyaret
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Son Dakika: Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'den Cezayir'e sürpriz ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Cezayir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Son Dakika: Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'den Cezayir'e sürpriz ziyaret
13.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:10

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Cezayir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cezayir devlet televizyonu, Ulusal Halk Meclis Başkanı Süleyman Şinnin ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un, Akile Salih'i Uluslararası Cezayir Havalimanı'nda karşıladığını duyurdu.

Salih'in ülkeye geliş sebebi ve süresi ile ilgili bilgi verilmezken ziyaretin Hafter milislerinin Libya ordusu karşısında aldığı yenilgiler sonrasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun dün yaptığı açıklamada, Libya konusunda ülkesinin duruşunun net olduğunu, çözümün askeri olamayacağını, krizin çözümü için diyalog masasına oturmak gerektiğini belirtmişti.

Cezayir'in Libya'daki taraflar arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu dile getiren Tebbun "Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz. Her defasında kaybeden taraf ateşkes ister, kazanan reddeder." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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