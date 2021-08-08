Son Dakika | TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin tüm imkanlarıyla orman yangınlarından etkilenenlerin yanında olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin tüm imkanlarıyla orman yangınlarından etkilenenlerin yanında olduğunu söyledi.

Bodrum Ticaret Odasında (BODTO) katıldığı toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, yangında zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapan 365 oda ve borsa başkanına teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, orman teşkilatının, itfaiyelerin ve belediyelerin yangınlarla cansiparane mücadele ettiğini vurguladı.

Yangınlarla mücadelede Türkiye'nin bütün illerinde büyük bir dayanışma ve duyarlılık gösterildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yangında zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlattıklarını dile getirdi.

Yardım kampanyasının bakanlıklardan gerekli izinlerin alınarak başlatıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'den gelen oda ve borsalarımızdan nakdi yardım 15,5 milyon lira olmuş. İsteyen fidan dikecek, isteyen nakdi bağışta bulunacak, isteyen de ihtiyaçlar neyse imkanları neyse bunun karşılanması noktasında çalışma yapacak. Koca bir listem var, yapılanlar, yapılma noktasında neler vaat ettikleri. Böyle dayanışmaları depremlerde de görüyorduk. Türkiye'nin 81 vilayetinde bu duyarlılık var. Hepsinin yüreği sizlerle atıyor. Yaşanan tahribat muhakkak onarılacak. Yaraları tedavi edilecek."

Muğla'daki birlik üyelerinin görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlara ileteceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Şu anda 3 bakanımız burada zaten, beraber çalışıyorlar. Devlet burada, her türlü imkan ve gücüyle yanınızda. Bunu hepimiz biliyoruz. Devlet olmanın özelliği vatandaşın en sıkıntılı döneminde yanlarında olması. Devletimiz yanınızda, bundan şüphemiz de yok." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise mücadele ettikleri yangının çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki yangına dayanışmayla müdahale edildiğine değinen Aras, "Yangınlarda, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, polisimiz, askerimiz vardı. Hava Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimizin profesyonel itfaiyecileri, istihkamcıları geldi. AKUT, UMKE, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği, köylülerimiz, gönüllülerimiz, özel firmalarımız Bodrum'da büyük bir dayanışma ruhu sergilendi." diye konuştu.

BODTO Başkanı Mahmut Kocadon da yangın nedeniyle oluşan hasarlara ilişkin hazırladıkları dosyayı Hisarcıklıoğlu'na verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras