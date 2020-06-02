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Son dakika... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dünya Fuarcılık Gününü kutladı

Son dakika haberi: 3 Haziran 2020 Dünya Fuarcılık Günü nedeniyle bir kutlama mesaj yayınlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu bir kutlama mesajı yayınladı.

Son dakika... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dünya Fuarcılık Gününü kutladı
02.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:33

3 Haziran 2020 Dünya Fuarcılık Günü nedeniyle bir kutlama mesaj yayınlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu bir kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Covid-19 pandemisi nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olan fuarcılık sektörümüzün, ekonomimiz için hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha gördük. Üretimin satışa dönüşmesi ve ekonominin büyütülmesi noktasında fuarcılık sektörü hayati bir rol üstlenmektedir. Binlerce kişinin istihdam edildiği fuarcılık sektörümüz, aynı zamanda işsizlikle mücadelede de çok önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca fuarlar yapıldıkları şehirlerin, turizm, otelcilik, ulaşım, ikram, lojistik gibi birçok farklı sektörüne olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Yaşanan pandemi, fuarcılık sektöründeki birçok bileşeni de tehlike altına sokmuş, tecrübe edilen olumsuz koşullar nedeniyle 16 Mart ile 1 Temmuz arasındaki tüm fuarlar ertelenmiştir. Bu dönemde alınan koruma önlemlerinden fazlasıyla etkilenen fuarcılık sektörümüzün, Devletimizin destekleri ve Birliğimiz girişimleriyle en kısa sürede eski günlerine döneceğine inancım tamdır. Pandeminin her sektörde olduğu gibi fuarcılık için de yeni bir düzen getireceğini bekliyoruz. Gelecek yeni düzen nasıl olursa olsun, fuarlar ekonominin kalkınması için oynadığı rolü kaybetmeyecektir. Fuarların tekrar başlamasıyla birlikte ekonomik hayatın kalkınacağı muhakkaktır. Uluslararası Fuarlar Birliği tarafından bu yıl için belirlenen ve Dünya Fuarcılık Günü'nün 'Fuarlar, ekonomiyi yeniden yapılandırmanın anahtarı' ana temasına kesinlikle katılıyor ve bu mesajın pandemi sonrası normalleşme sürecinde ana strateji olarak benimsenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, Türkiye'de fuarcılık endüstrisinin gelişmesi için çalışan ülkemizdeki fuar şirketlerinin Dünya Fuarcılık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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