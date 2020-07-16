HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika | TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: "Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' aslında bizim için bir görev...

Son dakika haberleri: Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenledikleri etkinliğin kendileri için bir görev değil, bir borç olduğunu söyledi.

Son Dakika | TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar:
16.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:00

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenledikleri etkinliğin kendileri için bir görev değil, bir borç olduğunu söyledi.

TMF Başkanı Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne yönelik, "Ülke için canını feda etmiş insanları unutmadığımız sürece hainler de tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi kendi başlarına nelerin geleceğini açıkça görecekler." diye konuştu.

"Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü aslında bizim için bir görev değil, bir borç." diyen Başkan Uçar, şunları kaydetti:

"Daha önce de kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine sürüşler yaptık. Bundan sonra da tekrar tekrar motosikletlerimizin yönünü bu tarafa çevireceğiz. Yüce Allah'tan dileğimiz bir daha böyle bir ihaneti bu ülkeye ve bizlere yaşatmasın. Vazife ve görev edindiğimiz sürüşümüze katılan bütün motosikletçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Etkinlik, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında dualarla tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar'ın yönetiminde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında İstanbul, Sakarya, Ankara ve Niğde illerini kapsayan 755 kilometrelik '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' düzenledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan sürüşün ilk durağı Sakarya olurken, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile motosikletli polisler korteje eşlik etti.

Motosiklet tutkunları Sakarya'da ilk olarak Arifiye Hanlı Mezarlığı'na gelerek 15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak'ı mezarı başında dualarla andı. Şehit ailesinin evine de uğrayarak şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek daha sonra motosikletçiler Ankara'ya hareket etti.

Ankara etabında Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu uğurladı

Sürüşün Ankara etabının startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan birlikte verdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar'ın da katıldığı saygı sürüşünde motosiklet tutkunları Ankara Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ederek şehitleri andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü, Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrinde okunan dualarla tamamlandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim Güncel
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce...
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 3. Sayfa
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Ozan Güven Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Son Dakika | TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: "Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' aslında bizim için bir görev... - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 13:21:48. #1.14#
title