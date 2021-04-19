Son dakika... TKDK, Elazığ'da 170 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor

Son dakika haberler... Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kentte tarım ve hayvancılığa dayalı 170 milyon liralık yatırımı hayata geçireceklerini bildirdi.

Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kentte tarım ve hayvancılığa dayalı 170 milyon liralık yatırımı hayata geçireceklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, 7 Ocak'ta ilan edilen ve proje kabulleri 9 Nisan'da gerçekleştirilen IPARD-2 10. Çağrı Dönemi'nin büyük bir başarı ile tamamlandığını belirtti.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar adı altında besi, süt ve tavuk çiftlikleri ile yumurta üreticiliğinin yanı sıra Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi adı altında da süt ve kırmızı et ürünlerinin işlenmesi ile meyve sebze işleme sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 170 milyon lira olan 66 proje başvurusu aldıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hedefimiz her zaman olduğu gibi 10. Başvuru Çağrı Dönemi'nde de Elazığ çiftçisini ve yatırımcısını IPARD desteklerinden en fazla faydalandırmak. Mesai arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle salgına rağmen köylerde ve ilçelerde tanıtım çalışmalarımızı başarılı bir şekilde yürüttük. Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ve diğer paydaş kurumların da destekleri ile daha çok insanımıza ulaşmaya çalıştık."

Kentte ödedikleri her bir liranın çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Yılmaz, salgından önce Elazığ'ın depremi yaşadığını, gerek sanayiciye gerekse çiftçiye TKDK destekleriyle güç vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Avans uygulamasıyla TKDK desteklerinin daha cazip hale geldiğini ve Elazığ'da yatırım yapmak isteyen herkesi kurumlarını beklediklerini ifaden eden Yılmaz, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 170 milyon TL, verilecek hibe tutarının ise yaklaşık 95 milyon TL olduğu 66 adet proje kabulü gerçekleştirdik. Kabul edilen projelerin sektörlere göre dağılımı ise 10 adet süt çiftliği, 21 adet besi çiftliği, 27 adet kanatlı eti üretim tesisi, 1 adet yumurta tavukçuluğu üretim tesisi, 3 adet süt ürünleri işleme tesisi, 3 adet kırmızı et işleme tesisi ve 1 adet meyve sebze işleme soğuk hava deposu tesisidir. Kabul edilen projelerin incelenmesine hemen başlanmıştır ve inşallah temmuz ağustos aylarında sözleşmeleri imzalamaya başlayacağız, yatırımlar Elazığ'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen