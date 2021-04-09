Son dakika: Tiyatro sanatçısı Gökhan Mete, "Ustalarla Söyleşi" programına katıldı

Son dakika haberleri: Oyuncu Gökhan Mete, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi düzenlediği "Ustalarla Söyleşi" programına konuk oldu.

Oyuncu Gökhan Mete, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi düzenlediği "Ustalarla Söyleşi" programına konuk oldu.

Selçuk Yüksel'in hazırladığı, Defne Gürmen'in sunduğu program, Şehir Tiyatrolarının YouTube hesabından yayınlandı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu 75 yaşındaki Mete, sanat hayatına 1963 yılında Bursa Halkevi tiyatro kolunda başladığını belirterek, 1966'da Ulvi Uraz Tiyatrosu'na geçtiğini söyledi.

O dönem birçok usta tiyatro sanatçısıyla tanışma fırsatı yakaladığını dile getiren Mete, askerdeyken Jandarma Genel Komutanlığı tiyatrosuna girdiğini anlattı.

Gökhan Mete, askerlikten sonra babasının tiyatrocu olmasını istemediğine işaret ederek, "İş ilanlarına bakıyordum. Sonra kardeşimin yanında matbaada afiş atölyesine girdim. Bir türlü bu işe alışamadım. 'Bizimkiler' dizisinde rol alan rahmetli Erdoğan Tuncel, bir gün beni aradı ve tiyatroya geri çağırdı. Babama tekstleri alıp gittim. Durumu anlattım. O da 'ya bu ev ya da tiyatro' dedi. Ben de anneme 'valizimi hazırla' dedim. Annem ayaklarıma kapandı, ağladı. Ablam da 'anne bırak, bu çocuk yıllardır bu işi istiyor yapsın' dedi. Babam da 'burası Bizans onu eritirler.' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.

Ailesinin 1973 yılında kendisini bir tiyatro oyununda izlediğini ve beğendiğini söyleyen Mete, Dostlar Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Şehir Tiyatrolarından teklif aldığını aktardı.

Mete, Şehir Tiyatrolarında ilk görüşmesini Muhsin Ertuğrul'la yaptığını belirterek, "İhtilalden sonra tiyatronun başına subaylar geldi. Bir tanesi denizciydi, hiç unutmam. O sıra biz 'Bahar Noktası' üzerine genel prova yapıyorduk. Dediler ki, 'tiyatronun başındakiler oyunu seyredecekler.' Biz de duyuyoruz ve tiyatrodan atılacaklar, ihbar yapılmış. Oyunu oynadık. Sonra oturduk bekliyorduk. Ama hiç kimseyi atmadılar." dedi.

Komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle Başar Sabuncu ile birlikte 8,5 yıl tiyatrolardan uzak kaldığını anlatan Mete, "Saçlarım o zaman kumraldı. 1 yıl içinde bembeyaz oldu. O zaman yeni de evlenmiştim. Sonra kabul ettirdik kendimizi. 8,5 yıl sonra 'mahkeme açabilirsiniz dediler'. Yine Ağrı'ya atandık." diye konuştu.

Gökhan Mete, tiyatronun aşkla yapılabileceğinin altını çizerek, sanatçıların hayatı boyunca emekli olmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı