Son dakika! 'Tişört Mevsimi' koleksiyonu görücüye çıktı
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Son dakika! 'Tişört Mevsimi' koleksiyonu görücüye çıktı

Gelen son dakika haberine göre Yaz mevsiminin yükselen enerjisi ile tasarlanan 'Tişört Mevsimi' koleksiyonu kadın, erkek ve çocukların beğenisine sunuldu.

Son dakika! 'Tişört Mevsimi' koleksiyonu görücüye çıktı
25.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:27

Yaz mevsiminin yükselen enerjisi ile tasarlanan 'Tişört Mevsimi' koleksiyonu kadın, erkek ve çocukların beğenisine sunuldu.

Yaz kombinlerinin kurtarıcı parçası tişörtler, bu sezon da favori olmaya devam ederken, hazır giyim markası DeFacto, tişört koleksiyonunu görücüye çıkardığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Her sezonun favorisi basic tişörtler bu yaz da kadın ve erkeklerin gardıroplarındaki yerini alıyor. Polo yaka ve çiçek desenli tişörtler erkeklerin vazgeçilmezi olurken, kadınlar halter yaka ve sloganlı tişörtleri en çok tercih ediyor. Anti bakteriyel kumaşlardan üretilen tişörtler özellikle sıcak havaların kurtarıcısı oluyor" denildi.

"Kadınlara yüksek bel mini şort ya da etekle kombinlenen tişörtler, düz taban ayakkabıyla spor, topuklu ile klasik şıklığı sunuyor.  Her mekanda rahat ve havalı olmak isteyen beyefendilerse fit kesim tişörtlerle fark yaratıyor" önerilerinin bulunduğu açıklamada, Tişört Mevsimi koleksiyonunun mağazalarda, internet sitesinde ve mağazalarda yer alacağı bildirildi.


Kaynak: DHA

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