Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
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Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı

10.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:52

- Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı 20 metre yükseklikten düşen şahsın vücudunda kırıklar oluştu Kurtarma ekipleri yaralı şahsı 1.

- Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı

20 metre yükseklikten düşen şahsın vücudunda kırıklar oluştu

Kurtarma ekipleri yaralı şahsı 1.5 kilometre sedyede taşıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırmandığı kayalılardan düşerek yaralanan şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan operasyon ile kurtarıldı. 1.5 kilometre sedyede taşınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay öğlen saatlerinde Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur K. Adlı şahıs, kaya tırmanışı yapmak amacıyla Ballıkayalar Tabiat Parkına geldi. Bir süre park içinde gezinti yapan Uğur K., arkadaşlarıyla birlikte tabiat parkı içindeki kayalık alana tırmanmaya başladı. Tırmanış sırasında dengesini kaybeden Uğur K. 20 metre yüksekten düşerek yaralandı. Uğur K.'nın düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, yaralı şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Kayalık alanda ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan Uğur K., 1.5 km sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen yaralı şahıs, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 14:53:06. #1.15#
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