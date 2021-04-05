Son dakika: Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu
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Son dakika: Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu

Son dakika haberler: Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde cezaevinde tıraş olurken kendisini yaralayan mahkum hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde cezaevinde tıraş olurken kendisini yaralayan mahkum hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.55 sularında Ereğli Murtaza Mahallesi'ndeki A/2 Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinde yatan mahkum Bayhan K. tıraş olduğu esnada kendisini yaraladı. Bayhan K.'nın yaralandığını fark eden diğer mahkumlar durumu gardiyanlara bildirdi. Bayhan K.'ya ilk müdahaleyi yapan gardiyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine cezaevine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK

Son dakika: Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu
Son dakika: Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu
Son dakika: Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu
Son dakika: Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu
Son dakika: Tıraş olurken kendini kesen mahkum hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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