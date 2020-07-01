Son dakika... Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı
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Son dakika... Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı Kayseri'de tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.

01.07.2020 03:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 03:12

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobilde sıkışan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada C. Ü.'nün sürücüsü olduğu 38 FZ 153 plakalı Şahin marka otomobil, 70 E 7502 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan D. A. hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışırken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, 112 ve itfaiye ekipleri de otomobil içerisinde sıkışanları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yoğun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü C. Ü. yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yanında bulunan D. A.'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. C. Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika... Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA

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