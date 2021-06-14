Son dakika: TIR ve kamyonetin çarptığı 4 çocuk babası öldü
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Son dakika: TIR ve kamyonetin çarptığı 4 çocuk babası öldü

Son dakika: TIR ve kamyonetin çarptığı 4 çocuk babası öldü
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde D-400 kara yolundan geçen Faruk Batar'a (27) önce TIR, ardından kamyonet çarptı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde D-400 kara yolundan geçen Faruk Batar'a (27) önce TIR, ardından kamyonet çarptı. Batar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Tarsus-Adana D-400 kara yolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Besicilik yapan Faruk Batar, yolun karşısına geçmek isterken Şahan K. idaresindeki 06 BMJ 874 plakalı TIR'ın altında kaldı. Aynı güzergahta seyir halinde olan Fatih İ, idaresindeki 33 AAJ 318 plakalı kamyonet de Faruk Batar'a çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren 4 çocuk babası Batar'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika: TIR ve kamyonetin çarptığı 4 çocuk babası öldü
Son dakika: TIR ve kamyonetin çarptığı 4 çocuk babası öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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